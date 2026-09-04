Следующие поколения украинцев также не будут жить мирно – им предстоит продолжение войны с русскими.

Такое мнение высказал экс-президент Украины Виктор Ющенко на канале «Смотри инфо Львов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что такое победа Украины в этой войне? Ни одного квадратного метра своей земли мы Московии не отдадим. Ни в этом поколении, ни в следующем. Ни метра нашей земли не отдадим.

Месяцев семь назад мне пришло письмо солдата с фронта – он написал, что они из своего окопа никуда не уйдут. Мы должны отстоять свою землю, другого правила нет», – сказал Ющенко.