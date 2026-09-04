«Следующее поколение украинцев тоже будет воевать с Московией!» – Ющенко

Вадим Москаленко.  
04.09.2026 14:45
  (Мск) , Киев
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Следующие поколения украинцев также не будут жить мирно – им предстоит продолжение войны с русскими.

Такое мнение высказал экс-президент Украины Виктор Ющенко на канале «Смотри инфо Львов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Что такое победа Украины в этой войне? Ни одного квадратного метра своей земли мы Московии не отдадим. Ни в этом поколении, ни в следующем. Ни метра нашей земли не отдадим.

Месяцев семь назад мне пришло письмо солдата с фронта – он написал, что они из своего окопа никуда не уйдут. Мы должны отстоять свою землю, другого правила нет», – сказал Ющенко.

Он умолчал о своих детях, которые в окопы или санитарками в госпитали не пошли. Ющенко проигнорировал и тот факт, что ВСУ теряют более тысячи человек ежедневно, а количество дезертиров – около полумиллиона.

«Если сохраняется путинская Россия, со своей денационализацией и демилитаризацией, этот мир никогда спокойным не будет», – кликушествует отставной пчеловод.

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