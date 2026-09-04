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Опыт идущих конфликтов показывает, что в обеспечении общеевразийской безопасности платформами ОДКБ и ШОС нужно делать упор не столько на военном, сколько на экономическом формате.

Об этом на Восточном экономическом форуме заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конфликты на Ближнем Востоке и на Украине показали, что военные средства обеспечения западного доминирования неэффективны. По официальным данным Пентагона, на конец июля военная операция США против Ирана обошлась американскому бюджету в 37,5 млрд. Эксперты называют гораздо большую цифру — это более $150 млрд. На Украину США потратили официально около 200 млрд, Евросоюз 220 млрд €, хотя американский президент и говорит о 300 миллиардах и даже больше», – сказал Шевцов.

В контексте этого модератор спросил, могут ли ОДКБ и ШОС стать платформой для создания общеевразийских механизмов безопасности.

«Тематика общеевразийской безопасности обсуждается давно, ещё с тех времён, когда стали не подвергаться сомнению мысли о том, что созданное в прошлом веке себя дискредитировало… Сегодня мы обсуждаем ОДКБ, ШОС, да, это вполне себе хорошая платформа для сопряжения обеспечения безопасности не только в военном, но скорее, даже в экономическом формате. Потому что последние события показывают то, что исключительно военными силами не получается достичь тех целей. Это говорит и военная операция США и Израиля против Ирана, когда Иран показал, что он может воздействовать абсолютно на весь мир, и это уже не региональная, это общемировая безопасность», – ответил спикер.

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