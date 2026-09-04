Экс-министр Украины: «Мы выбрали абсолютно тупиковое направление для борьбы с русскими дронами»
Украина наделала горы беспилотников-перехватчиков, которые оказались бесполезны.
Об этом в эфире украинского ток-шоу «Новый отсчет» заявил экс-министр соцполитики Андрей Рева, в советское время – офицер ПВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Рева обратил внимание, что фактически год на Украине не было командующего воздушными силами, который, в первую очередь, отвечает за ПВО.
«То, что мы делаем – это тупиковое направление развития в борьбе с дронами. Не нужно сбивать подобное подобным. Это время Первой, Второй мировой войны, когда самолеты друг друга пробовали сбивать. С появлением зенитной управляемой ракеты этот период забыть нужно», – сказал экс-министр.
По его словам, для противодействия дронам нужно было применять легкомоторную авиацию.
«Сегодня, когда русские совершили технологический рывок, выяснилось, что все эти горы сделанного оружия абсолютно беспомощны перед реактивным шахедом. О том, что они поставят турбореактивный двигатель на шахед, было ясно еще в 22-м году», – заявил Рева.
English version :: Читать на английском Экс-министр Украины: «Мы выбрали абсолютно тупиковое направление для борьбы с русскими дронами»