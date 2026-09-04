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Украина наделала горы беспилотников-перехватчиков, которые оказались бесполезны.

Об этом в эфире украинского ток-шоу «Новый отсчет» заявил экс-министр соцполитики Андрей Рева, в советское время – офицер ПВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рева обратил внимание, что фактически год на Украине не было командующего воздушными силами, который, в первую очередь, отвечает за ПВО.

«То, что мы делаем – это тупиковое направление развития в борьбе с дронами. Не нужно сбивать подобное подобным. Это время Первой, Второй мировой войны, когда самолеты друг друга пробовали сбивать. С появлением зенитной управляемой ракеты этот период забыть нужно», – сказал экс-министр.

По его словам, для противодействия дронам нужно было применять легкомоторную авиацию.