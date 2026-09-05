В Казахстане сразу после парламентских выборов и скандальных назначений на ключевые должности в госаппарате начались задержания блогеров и активистов, выступавших против русофобии и прозападного курса верхов.

Подробности – в материале обозревателя «ПолитНавигатора» Айнура Курманова.

Обыски начались в один день 4 сентября сразу у двух блогеров – Анастасии Ахметовой и Эльмиры Кулаковой-Вайс. Затем их увезли к следователям и после допросов предъявили обвинения в «разжигании межнациональной розни» по стандартной статье 174 УК РК. В итоге они арестованы, а сам процесс расследования и суд могут быть засекречены, чтобы скрыть от общественности и СМИ истинный смысл того за что их преследуют.

Интересно, что параллельно с ними были задержаны и формально оппозиционные активисты либеральных взглядов Турымбетов и Ильяшев, но их взяли больше для уравновешивания, чтобы Акорду не обвинили в предвзятости. Наверняка их отпустят или дадут условные смешные сроки, тогда как Ахметову и Вайс могут усадить надолго, так как они – фактически последние из блогеров, кто открыто выступал в поддержку идей развития интеграционных процессов и сотрудничества с Россией.

Как отмечает известный политолог-востоковед Никита Мендкович вся «вина» женщин заключалась в том, что «Ахметова и Вайс, блогеры-интернационалисты, выступали против фашизма и западного колониализма, боролись с русофобией».

Это явный сигнал – как обществу, так и международным игрокам. И такие фортели Акорда уже неоднократно выкидывала ранее, чтобы показать Москве свою особую роль и способность проводить чистки и кампании запугивания внутри страны. Интересно, что аресты пророссийских деятелей Ермека Тайчибекова и Аслана Толегенова осуществлялись к визиту высокопоставленных чиновников из Кремля, а разгром так называемого «Петропавловского совета трудящихся» были произведены по требованию казахских нациков и по совместительству агентов СБУ супружеской четы Садыковых, окопавшихся в Киеве.

Нынешние же репрессии напрямую связаны с назначениями в связи с принятием новой конституции. На пост вице-президента был назначен Ерлан Карин, покровитель всех казахских националистов и местных адептов турецкой фашистской организации «Серые волки», выступавший за ускорение «тюркской интеграции» и сближения с Западом, инициатор последних анти-иранских заявлений президента и экс-глава комиссии по окончательной реабилитации басмачей, националистов, террористов и участников Туркестанского легиона вермахта.

Естественно, что сторонник признания «голодомора» и СССР, как государства, устроившего «геноцид», сразу же показал свой норов, оказавшись на посту №2 в государстве, – именно через ускорение процесса сближения с Западом. Это выразилось, например, в том, что одно из придворных изданий «Улус Медиа» в ситуации реальной тотальной цензуры взяло интервью у главы МИД Украины Андрея Сибиги для популяризации позиции Киева и его обеления на фоне постоянных атак на объекты КТК и падения объемов добычи нефти и поступлений в бюджет.

А гонения на сторонников сотрудничества с Россией были развернуты сразу же после того, как на должность замглавы Совбеза и руководителем его аппарата была назначена креатура и давняя соратница по национализму и русофобии – бывший министр культуры и информации Аида Балаева. Сейчас она даёт указания и определяет политику всего силового блока, и борьба за «национальную безопасность» рассматривается ею как сугубо как искоренение крамолы. Поэтому следовало ожидать, что она сразу же развернёт кампанию по поиску мнимых врагов внутри общества – и именно в лице тех, кто выступает против гибельного прозападного курса.

Уверен, что следующим этапом (по методичке) произойдёт очередная демонизация России, которая якобы вынашивает коварные планы против РК. Не исключено, что через ручных нациков будет запушена и новая кампания синофобии против граждан и компаний КНР. Надо же сейчас правящей элите как-то отмыться перед Западом за участие Токаева в саммите ШОС, на котором он вынужден был принять резолюцию, осуждающую США и Израиль.

Кроме этого, надо понимать, что нынешние одномоментные аресты последних крупных блогеров, казашек по национальности, выступающих за дружбу с Россией, – это не только способ запугать и подавить русскоязычных и всех недовольных в РК, но и продолжение прежнего курса по геополитическому развороту в сторону англосаксов и следованию сценарию, заложенному еще в начале Азербайджаном.

Неоднократно об этом писал и повторюсь, что именно Баку и его спецслужбы предложили своим коллегам по цеху из стран-членов Организации тюркских государств произвести масштабные чистки, что мы и видим в Узбекистане и в Казахстане. После выборов и назначений в Акорде просто решили больше не осторожничать.