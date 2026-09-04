Ждём истерику в Токио: Россия пригласила Китай на Курилы

Елена Острякова.  
04.09.2026 22:17
  (Мск) , Москва
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Китай, Политика, Россия, Япония


Правительству Сахалинской области пришлось приостановить развитие туризма на Курилах после начала СВО.

Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал министр инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области Василий Грудев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правительству Сахалинской области пришлось приостановить развитие туризма на Курилах после начала СВО. Об этом...

«К сожалению, мы эту деятельность довести до логического завершения не успели. В 2022 году наши европейские партнеры с нами разорвали контакты. Теперь у нас большие надежды на привлечение китайских (необязательно только китайских) судовладельцев», – сказал Грудев.

Также он предложил привлечь китайский бизнес для развития аквакультуры в уникальной по экологической чистоте акватории Курил. Тем более, что сейчас из-за антропогенной нагрузки в Желтом и Японском море фертильность моллюсков резко снизилась.

«Аквакультурой в этой части нашей страны практически никогда не занимались. Соответственно, здесь никакой конкуренции, в отличии от Приморья. Поэтому иностранные компании, в частности из Китая могут только приветствоваться», – сказал Грудев.

Япония необоснованно считает вопрос принадлежности Курил нерешенным. В августе у премьер-министра Японии Санаэ Такаити случилась форменная истерика после того, как президент РФ Владимир Путин впервые посетил самый крупный остров архипелага Итуруп.

89% японцев негативно относятся к Китаю.

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English version :: Читать на английском Ждём истерику в Токио: Россия пригласила Китай на Курилы

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