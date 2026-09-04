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Правительству Сахалинской области пришлось приостановить развитие туризма на Курилах после начала СВО.

Об этом на Восточном экономическом форуме рассказал министр инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области Василий Грудев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, мы эту деятельность довести до логического завершения не успели. В 2022 году наши европейские партнеры с нами разорвали контакты. Теперь у нас большие надежды на привлечение китайских (необязательно только китайских) судовладельцев», – сказал Грудев.

Также он предложил привлечь китайский бизнес для развития аквакультуры в уникальной по экологической чистоте акватории Курил. Тем более, что сейчас из-за антропогенной нагрузки в Желтом и Японском море фертильность моллюсков резко снизилась.

«Аквакультурой в этой части нашей страны практически никогда не занимались. Соответственно, здесь никакой конкуренции, в отличии от Приморья. Поэтому иностранные компании, в частности из Китая могут только приветствоваться», – сказал Грудев.

Япония необоснованно считает вопрос принадлежности Курил нерешенным. В августе у премьер-министра Японии Санаэ Такаити случилась форменная истерика после того, как президент РФ Владимир Путин впервые посетил самый крупный остров архипелага Итуруп.

89% японцев негативно относятся к Китаю.