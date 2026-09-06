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Правительство Фридриха Мерца идёт на разрыв отношений с Россией, закрывая «Русский дом» в Берлине и консульство РФ в Бонне, не предоставив никаких доказательств участия российских учреждений в якобы имеющейся подрывной деятельности.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Андреас Юрка, депутат Баварского парламента от «АдГ».

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«Я считаю требование закрыть «Русский дом» в Берлине политически некорректным и недальновидным. Особенно в период, когда отношения между Германией и Россией находятся на исторически низком уровне, нам нужны места, где может продолжаться культурный и социальный обмен. Те, кто разрывает такие мосты, углубляют отчуждение между нашими странами. До тех пор, пока нет достоверных, общедоступных доказательств обвинений в шпионаже от немецких органов в отношении «Русского дома», политические подозрения не должны подменять верховенство права. Поэтому «Русский дом» не должен становиться пешкой в ​​геополитических спорах, а должен сохраняться как важная площадка для германо-российского диалога», – сказал депутат.

Немецкий левый политик Сара Вагенкнехт накануне обратила внимание: канцлер Мерц идёт на эскалацию с Россией, но не предпринимает никаких действий в отношении Украины, чьи граждане задержаны по подозрению в совершении диверсий на трубопроводах «Северный поток».