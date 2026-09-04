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Если газопровод, связывающий Ямал с Китаем, будет построен, это будет «самый важный проект в газовой сфере в человеческой истории», и его можно было бы продлить до Индии.

Об этом директор Китайского института энергетической безопасности Виктор Гао заявил на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уже много лет предлагаю обеспечить газовую связанность между Россией и Индией через Китай. Газ из Сибири, с восточной части Урала и с Ямала мог бы идти в Китай, а из Китая часть этого газа могла бы идти в Индию», – сказал Гао.

Он считает, что России повезло, когда Европа в ущерб себе отказалась закупать у нее газ, «потому что у вас есть Китай, самый крупный потребитель в мире».