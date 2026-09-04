Еще не законтрактованную «Силу Сибири-2» уже предлагают продлевать до Индии

Елена Острякова.  
04.09.2026 20:57
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, Индия, Китай, Общество, Политика, Россия, Труба


Если газопровод, связывающий Ямал с Китаем, будет построен, это будет «самый важный проект в газовой сфере в человеческой истории», и его можно было бы продлить до Индии.

Об этом директор Китайского института энергетической безопасности  Виктор Гао заявил на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если газопровод, связывающий Ямал с Китаем, будет построен, это будет «самый важный проект в...

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«Я уже много лет предлагаю обеспечить газовую связанность между Россией и Индией через Китай. Газ из Сибири, с восточной части Урала и с Ямала мог бы идти в Китай, а из Китая часть этого газа могла бы идти в Индию», – сказал Гао.

Он считает, что России повезло, когда Европа в ущерб себе отказалась закупать у нее газ, «потому что у вас есть Китай, самый крупный потребитель в мире».

«Будьте уверены, размер китайского газового рынка и спрос на российский газ в Китае будет, на мой взгляд, безграничен. По крайней мере, сравним с тем, что брала Европа до начала войны в 2022 году из России.

На газовом рынке мы говорим об устойчивом спросе, как минимум, на десятилетие. А возможно, о 30 годах и более», – сказал Гао.

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