«Пусть уже придут русские»: комбриг ВСУ жалуется на настроения украинцев

Вадим Москаленко.  
06.09.2026 18:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Огромному числу людей всё равно, что «там, где ступает нога русского солдата, там уже Украины нет и никогда не будет».

Об этом на канале «Кутнова» заявил командир 92-й ошб ВСУ им. атамана Сирка Виталий Нащубский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Огромному числу людей всё равно, что «там, где ступает нога русского солдата, там уже...

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«Реально не хватает людей, которые хотели бы бороться за свою страну. Такое ощущение, что люди уже… «та-а, уже пусть придут русские, мы им всё отдадим, только бы нас не трогали». Такое ощущение складывается, когда едешь в тыловые зоны страны, такое ощущение, что всем всё равно. Ну, как так может быть? Все говорят – когда уже будут в моей области, вот тогда будем…

Для чего пускать в свою область? Я тоже не из Донецкой, Днепропетровской, Запорожской – я в некоторых регионах первый раз в жизни.  А люди начинают говорить – вот, когда будет уже меня касаться, вот тогда только я буду что-то думать. Серьёзно? Так давайте дождёмся, пока они полстраны заграбастают», – жаловался укро-комбриг.

«Как в интервью российских спикеров – там, где ступает нога русского солдата, там уже Украины нет и никогда не будет. Они так считают. Наша задача не отдать страну, остаться украинцами, остаться нацией, как минимум. Они уничтожают нацию, а многим людям всё равно», – вздыхал Нащубский.

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