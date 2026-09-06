Огромному числу людей всё равно, что «там, где ступает нога русского солдата, там уже Украины нет и никогда не будет».

Об этом на канале «Кутнова» заявил командир 92-й ошб ВСУ им. атамана Сирка Виталий Нащубский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реально не хватает людей, которые хотели бы бороться за свою страну. Такое ощущение, что люди уже… «та-а, уже пусть придут русские, мы им всё отдадим, только бы нас не трогали». Такое ощущение складывается, когда едешь в тыловые зоны страны, такое ощущение, что всем всё равно. Ну, как так может быть? Все говорят – когда уже будут в моей области, вот тогда будем… Для чего пускать в свою область? Я тоже не из Донецкой, Днепропетровской, Запорожской – я в некоторых регионах первый раз в жизни. А люди начинают говорить – вот, когда будет уже меня касаться, вот тогда только я буду что-то думать. Серьёзно? Так давайте дождёмся, пока они полстраны заграбастают», – жаловался укро-комбриг.

«Как в интервью российских спикеров – там, где ступает нога русского солдата, там уже Украины нет и никогда не будет. Они так считают. Наша задача не отдать страну, остаться украинцами, остаться нацией, как минимум. Они уничтожают нацию, а многим людям всё равно», – вздыхал Нащубский.

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