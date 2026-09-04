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Студентов из Ганы, учившихся агрономии в России, встречали на родине с ликованием.

Об этом председатель Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки Галли Монастырева рассказала на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда они прилетели, встречали их, как Юрия Гагарина. Прям оцепили весь аэропорт. Цветы. Для них это было огромное событие. Вся пресса писала, что приехали студенты, которые учились в России. Везде российские флаги. Честно скажу, для Африки это сейчас очень сложно. Поймите, мы под санкциями», – сказала Монастырева.

Обучение молодых агрономов оплатил бизнесмен из Ганы, который пришел к выводу, что Россия дает лучшее сельскохозяйственное образование в мире. Он отобрал 120 ребят из полутора тысяч. А по возвращении подарил им 300 га земли для поиска оптимальных культур для возделывания.

Гана – плодородная страна, но вынуждена импортировать продовольствие, потому что испытывает дефицит специалистов в сельском хозяйстве. Страны, продающие Гане продукты, не хотят делиться технологиями их выращивания. Поэтому возвращение студентов из России с энтузиазмом восприняли в правительстве страны и подарили им еще 700 га земли.