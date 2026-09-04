Тарута о российской ответке: «Украина лишила себя возможности управлять рисками»

Игорь Шкапа.  
04.09.2026 20:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинскому руководству следовало хорошо подумать, прежде чем принимать решение об атаках на гражданскую инфраструктуру РФ.

Об этом в эфире украинского ток-шоу «Новый отсчет» заявил депутат ВР олигарх Сергей Тарута, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинскому руководству следовало хорошо подумать, прежде чем принимать решение об атаках на гражданскую инфраструктуру...

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«Мы абсолютно не защищены. Мы к этому не подготовились, и мы можем об этом проговорить относительно того, что мы первые перешли на другой уровень войны. Была война военные с военными. А когда мы начинаем переходить на другой уровень, гражданской инфраструктуры, то нужно было четко понять риски, которые будут, оценить их, насколько мы можем эти риски нивелировать», – сказал Тарута.

По его словам, на ставке верховного главнокомандующего были большие дебаты по этому поводу.

«Сегодня гораздо опаснее, чем было там 24, 26, 28 февраля 22-го года. Мы понимали, где идут, как идут, но мы точно знали, что с неба не упадет.

Сегодня мы ходим и никто не знает, кому прилетит. И это значит, что мы полностью не контролируем ситуацию», – тревожится Тарута.

По его словам, в 2022 году Украина пыталась управлять рисками.

«Сегодня мы этими рисками не управляем», – подытожил Тарута.

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English version :: Читать на английском Тарута о российской ответке: «Украина лишила себя возможности управлять рисками»

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