«Тигр оказался не бумажным» – в ОДКБ призвали к диалогу «с кулаками»
В 2022 году ОДКБ показала себя в Казахстане эффективной организацией, однако в структуре безопасности стоит стремиться к тому, чтобы подобные вызовы выявлять на дальних рубежах и гасить.
Об этом на Восточном экономическом форуме заявил консультант Управления политического сотрудничества Секретариата ОДКБ Игорь Панарин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Диалог – это главное, но диалог с опорой на тот военно-политический потенциал, который в ОДКБ создан, который проверен. Я напомню, в 2022 году коллективные силы миротворческие ОДКБ выполнили свою функцию успешно.
И последние выборы в курултай в Республике Казахстан показывают, что страна идёт стабильным политическим курсом. Это большая заслуга ОДКБ. То есть, тигр оказался не бумажным. А оказался эффективным, как многие говорят – наоборот, организация показала на деле свою полную эффективность», – сказал Панарин.
«Но сейчас задача состоит в том, чтобы вот эти риски, вызовы и угрозы видеть на дальних рубежах, и стараться их заранее превентивно гасить. Возможно, даже вот на таких каких-то диалоговых площадках, приглашая наших возможных оппонентов», – добавил консультант.
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