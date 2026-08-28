Мы предали ОДКБ первыми – армянский генерал

Елена Острякова.  
28.08.2026 15:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 962
 
Армения, Дзен, НАТО, ОДКБ


Армяне не имеют права обижаться на союзников по ОДКБ, когда те поздравляют президента Азербайджана Ильхама Алиева с завоеванием Нагорного Карабаха.

Об этом экс-министр обороны Армении Аршак Карапетян заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Армяне не имеют права обижаться на союзников по ОДКБ, когда те поздравляют президента Азербайджана...

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«Сколько раз было, что мы участвовали в учениях НАТО, но не участвовали в учениях ОДКБ. До войны!

Россия говорила: учения НАТО проводятся против России, вы наш союзник. Пощечину давать мы любим, а сдачи получать – нет.

Даже если «Россия предала Армению» – как вы считаете, давайте предысторию посмотрим. Сколько раз Россия просила не допускать эти лаборатории в Армению? Сколько раз натовские войска, практически вражеские ОДКБ войска, проводили военные учения на территории Армении на предмет войны с ОДКБ?

И почему вы удивляетесь, что руководители стран ОДКБ поздравляют Азербайджан? Кстати Азербайджан ни разу не принимал на своей территории учения НАТО. А мы участвовали все время. Кто предал?» – сказал Карапетян.

Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия и Армения больше не стратегические союзники. По его словам, Россия не выполнила свои договорные обязательства как союзник по ОДКБ, когда Армения воевала с Азербайджаном  2022 году. Тогда Ереван воевал за Арцах (Нагорный Карабах), который сам же признавал азербайджанской территорией.

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English version :: Читать на английском Мы предали ОДКБ первыми – армянский генерал

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