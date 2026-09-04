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Недавно Елена Зеленская уже посещала Одессу — перерезала ленточку на открытии центра военной травмы. Тогда бросилось в глаза, с какой гадливостью она смотрела на детей-инвалидов — а их, безногих(!), на протезах, еще и заставили выплясывать перед ней гопак.

Не питая никаких иллюзий в отношении эмпатии «первой леди», думалось — почему пиарщики не научат ее хотя бы изображать сочувствие? Да и она в прошлом — сценарист «95 квартала». Неужели не может хотя бы для протокола выглядеть чуть добрее надсмотрщиц Равенсбрюка?..

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Но время показало — да пох. Она опять приехала в Одессу и опять устроила сеанс одновременной игры — лицемерия и иезуитства.

Ее гастроли проходили в рамках всеукраинского тура в поддержку т. н. реформы школьного питания. Елена шарится по стране, а ее клика (повара и массовка из детей) демонстрирует якобы здоровые обеды. Только они почему-то сильно напоминают объедки — обилие травы и надкусанные овощи.

Фото, демонстрирующее, что надлежит есть школьникам, просит надписи «Что я кидаю свинье в помои». Без намека на мясо или хотя бы… на картошку.

Такая себе — подготовка к земле с детства.

«Эта вкусная и здоровая еда поддержит даже в самые сложные времена», — делится хозяюшка Зеленская своими секретами (по распилу денег на питание детей войны).

Помнится, весной 22-го, в контексте очередных «рогов и копыт», она советовала «подданным», потерявшим родных, дома, конечности — медитацию, шум моря, психологов и прочее «если нет хлеба, ешьте пирожные».

Другими словами, принцессы Дианы из бабы Лены не получилось, как ни лепили.

Вся эта мерзость — рассуждения о здоровой еде на фоне горящих продуктовых складов и нищеты народонаселения в целом — уже приговор. НО!

«Сучка Бухенвальда» гастролировала по Одессе и области в разгар самых лютых бомбежек. Шокированные, раненые, закутанные в термоодеяла дети, сидели в это время возле своих разрушенных домов, ожидая, когда (если) откопают их родителей. Только «первая леди» не то что не поехала к ним, а даже не упомянула в своих речах.

Эти дети не пошли «здорово питаться» в школу 1 сентября, и даже 2 сентября, в День города, традиционной праздничной линейки не случилось — или школы были разрушены. Но Елена Зеленская не почтила их своим вниманием хотя бы для слезоточивых фотографий…

Но вопрос: так кого она отбросами собралась питать — несуществующих детей в несуществующих в школах? Так может их тоже из-под обломков сначала достать надо? А потом долго-долго лечить? И нет, не листом капусты из барского меню…

И это скорее не злонамеренное замалчивание апокалипсиса в Одессе (хотя…), а то самое — пох. Неплановая ситуация. Таких же не было на ее гастролях во Львове, Франковске, Стрые, Гадяче, где даже комендантский час только на бумаге и звук воздушной тревоги — нечто такое, будто «рак на горе свистнет».

И эта жуткая президентская чета — пустая оболочка из Зловещей долины. Хочется верить, что все ей зачтется.