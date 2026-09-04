Верхний Ларс можно не штурмовать – Курилы зовут

Елена Острякова.  
04.09.2026 22:26
  (Мск) , Москва
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Мобилизация, Россия


Лица, боящиеся гипотетической мобилизации, могли бы бежать не за пределы России, а на Курильские острова.

С таким предложением на Восточном экономическом форуме выступил министр инвестиций, промышленности и внешних связей Сахалинской области Василий Грудев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лица, боящиеся гипотетической мобилизации, могли бы бежать не за пределы России, а на Курильские...

«Вызовом остается вопрос с населением Курильских островов. Здесь тоже требуются нетрадиционные подходы. Осмелюсь высказать предложение. У нас есть люди, которые любят следить за новостями иноагентов и постоянно волнуются по поводу мобилизации (не верят ни президенту, ни министру обороны). Может быть, сделать специальный режим. Для тех, кто прописан и трудоустроен на Курильских островах, мобилизационные мероприятия проводиться не будут. В годы война для районов крайнего Севера такая практика были», – сказал Грудев.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не испытывает недостатка в личном составе, поэтому в проведении новой волны мобилизации нет необходимости.

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