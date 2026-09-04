Восточный экономический форум ясно продемонстрировал, что рассказы западных деятелей о «международной изоляции России» – примитивная дезинформация.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военкор из Финляндии Кости Хейсканен.

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«Восточный экономический форум показал, что никакой изоляции России нет. Понятно, что на Западе это вызвало жуткую русофобскую истерику.

Так же, как они про Крым говорят – что он в блокаде, все отсюда бегут, и люди чуть ли ни рубли на гривны меняют. Я сейчас в Крыму, очень много разговаривал с людьми – все хотят быть с Россией, говорить по-русски, и не попасть в концлагерь имени Зеленского, который мы наблюдаем на Украине.

Перед этим форумом Зеленский пытался запугать западных участников, напомнить, что его страна имеет хороший опыт по налётам на инфраструктуру. Но мы видим, что какое-то здравомыслие ещё существует, и на форуме были представители даже тех 17 стран, которые Москва считает недружественными», – сказал Хейсканен.