Украинские металлурги требуют от ЕС прекратить дискриминацию и немедленно компенсировать убытки

Игорь Шкапа.  
04.09.2026 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Дискриминация, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина


Евросоюзу следует раскошелиться на поддержку украинской металлургической отрасли.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент украинского объединения предприятий «Укрметаллургпром» Олег Каленко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюзу следует раскошелиться на поддержку украинской металлургической отрасли. Об этом на пресс-конференции в Киеве...

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«Мы начали год с производства в так называемом carbon adjust mechanism или углеродном налоге от стран ЕС, чем эффективно они закрыли для нашей продукции рынок Евросоюза. Тот же «Арселор», который расположен в Кривом Роге и который отправлял на экспорт большую часть своей продукции и в большинстве в ЕС, отправили на экспорт ноль своей продукции за первое полугодие 26-го года», – сказал представитель укро-металлургов.

По его словам, тарифные квоты на украинскую продукцию уменьшили поставляемый объем еще на 60%.

«В этом плане подход для украинского товара еще более дискриминационный, чем к другим государствам. Затем поднятие тарифов в «Укрзализныце», затем закрытие портов, прилеты на предприятия», – плачется выступающий.

Он считает, что ЕС должен войти в ситуацию и выделить миллиарды на поддержку украинской металлургии.

«Наши партнеры должны понимать, что речь идет не просто о затыкании дыр в бюджете. Если они, спасибо им очень, находят средства на уровне 90 миллиардов евро на два года, понятно, что большинство этих денег уходит на поддержку социальных расходов бюджета, на оборонные расходы.

Но здесь и сейчас речь идет, я думаю, что несколько миллиардов евро, если они будут выделены нашими партнерами в той или иной форме в поддержку нашего экспорта, позволит сохранить наши отрасли», – заявил Каленко.

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