Экс-главред «Шпигеля»: «Рука Москвы в Лейпциге? Помнится, подрыв «СП» тоже валили на русских»

Игорь Шкапа.  
04.09.2026 21:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Скандал, Украина


Даже если Россия вызывает ужас у немцев, с ней необходимо разговаривать, чтобы положить конец войне.

Об этом в эфире австрийской стриминговой платформы ServusTV On заявил известный немецкий журналист, бывший главный редактор влиятельного журнала Der Spiegel Штефан Ауст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если Россия вызывает ужас у немцев, с ней необходимо разговаривать, чтобы положить конец...

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Ведущая подняла тему беспилотника в аэропорту Лейпцига, отметив, что ответственность за инцидент приписывают России.

«Вполне возможно, что виноваты именно русские, но меня там не было. Я не знаю. Я помню дискуссии после взрыва газопровода в Северном море: тогда утверждали, что это сделали сами русские. А впоследствии выяснилось, что это были не они. Поэтому я бы с большой осторожностью относился к подобным домыслам о том, кто или что за этим стоит», – сказал журналист.

С одной стороны, он называет пропагандой утверждения со стороны России, что Германия ведет войну с РФ, но в то же время считает, что с Россией нужно договариваться, а не выходить на новый уровень эскалации.

«Нужно четко дать понять: прежде всего, существует заинтересованность в том, чтобы сесть за стол переговоров с русскими, даже если их действия все это время вызывают у нас ужас, и как-то положить этому конец», – призвал Ауст.

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English version :: Читать на английском Экс-главред «Шпигеля»: «Рука Москвы в Лейпциге? Помнится, подрыв «СП» тоже валили на русских»

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