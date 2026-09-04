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Даже если Россия вызывает ужас у немцев, с ней необходимо разговаривать, чтобы положить конец войне.

Об этом в эфире австрийской стриминговой платформы ServusTV On заявил известный немецкий журналист, бывший главный редактор влиятельного журнала Der Spiegel Штефан Ауст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая подняла тему беспилотника в аэропорту Лейпцига, отметив, что ответственность за инцидент приписывают России.

«Вполне возможно, что виноваты именно русские, но меня там не было. Я не знаю. Я помню дискуссии после взрыва газопровода в Северном море: тогда утверждали, что это сделали сами русские. А впоследствии выяснилось, что это были не они. Поэтому я бы с большой осторожностью относился к подобным домыслам о том, кто или что за этим стоит», – сказал журналист.

С одной стороны, он называет пропагандой утверждения со стороны России, что Германия ведет войну с РФ, но в то же время считает, что с Россией нужно договариваться, а не выходить на новый уровень эскалации.