«Бездарь и бестолочь!» – Дудкин о забывшем русский язык на саммите ШОС Пашиняне

Максим Столяров.  
06.09.2026 16:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1310
 
Армения, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, ШОС


Армянский премьер Никол Пашинян представляет из себя бездарного политикана, который приведёт свою страну к большим бедам.

Об этом на канале блогера Александра Лазарева заявил покинувший Украину политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Армянский премьер Никол Пашинян представляет из себя бездарного политикана, который приведёт свою страну к...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Лидеры государств бывшего Советского Союза, входящие в ШОС, говорили на русском языке. За исключением одного человека – Пашиняна. Тот и раньше говорил на русском языке, теперь он, видите ли, европеизируется, причём семимильными шагами. И он решил перейти на армянский, чем вызвал небольшое недоумение присутствующих.

Понятно, почему не говорил по-русски Си или президент Монголии, или президент Пакистана. Но Армения, видите ли, решила о себе заявить таким образом.

Я хочу спросить, а он когда сидел на табуретке возле Трампа в Овальном кабинете, он тоже по-армянски говорил? Интересный вопрос», – сказал Дудкин.

«От себя добавлю, очень смешное видео было, когда прощался он с Алиевым, и Алиев ему сказал на русском: «Ещё увидимся», – отметил ведущий.

«Алиев — человек образованный, в отличие от Пашиняна. Пашинян же – это ж бездарь и бестолочь, который ввергает прекрасную страну и армянский народ в очень неприятные в будущем события. Армению с таким премьер-министром ничего лучшее не ожидает, а у премьер-министра в Армении вся полнота исполнительной власти», – прокомментировал политолог.

Отметим, в прошлом году на «европейском саммите» в Ереване Пашинян общался по-английски, «чтобы Зеленскому было приятно».

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Бездарь и бестолочь!» – Дудкин о забывшем русский язык на саммите ШОС Пашиняне

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора