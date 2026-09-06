«Бездарь и бестолочь!» – Дудкин о забывшем русский язык на саммите ШОС Пашиняне
Армянский премьер Никол Пашинян представляет из себя бездарного политикана, который приведёт свою страну к большим бедам.
Об этом на канале блогера Александра Лазарева заявил покинувший Украину политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Лидеры государств бывшего Советского Союза, входящие в ШОС, говорили на русском языке. За исключением одного человека – Пашиняна. Тот и раньше говорил на русском языке, теперь он, видите ли, европеизируется, причём семимильными шагами. И он решил перейти на армянский, чем вызвал небольшое недоумение присутствующих.
Понятно, почему не говорил по-русски Си или президент Монголии, или президент Пакистана. Но Армения, видите ли, решила о себе заявить таким образом.
Я хочу спросить, а он когда сидел на табуретке возле Трампа в Овальном кабинете, он тоже по-армянски говорил? Интересный вопрос», – сказал Дудкин.
«От себя добавлю, очень смешное видео было, когда прощался он с Алиевым, и Алиев ему сказал на русском: «Ещё увидимся», – отметил ведущий.
«Алиев — человек образованный, в отличие от Пашиняна. Пашинян же – это ж бездарь и бестолочь, который ввергает прекрасную страну и армянский народ в очень неприятные в будущем события. Армению с таким премьер-министром ничего лучшее не ожидает, а у премьер-министра в Армении вся полнота исполнительной власти», – прокомментировал политолог.
Отметим, в прошлом году на «европейском саммите» в Ереване Пашинян общался по-английски, «чтобы Зеленскому было приятно».
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