Армянский премьер Никол Пашинян представляет из себя бездарного политикана, который приведёт свою страну к большим бедам.

Об этом на канале блогера Александра Лазарева заявил покинувший Украину политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лидеры государств бывшего Советского Союза, входящие в ШОС, говорили на русском языке. За исключением одного человека – Пашиняна. Тот и раньше говорил на русском языке, теперь он, видите ли, европеизируется, причём семимильными шагами. И он решил перейти на армянский, чем вызвал небольшое недоумение присутствующих.

Понятно, почему не говорил по-русски Си или президент Монголии, или президент Пакистана. Но Армения, видите ли, решила о себе заявить таким образом.

Я хочу спросить, а он когда сидел на табуретке возле Трампа в Овальном кабинете, он тоже по-армянски говорил? Интересный вопрос», – сказал Дудкин.