Прибывшего на европейский саммит в Ереван киевского диктатора Владимира Зеленского специально оградили от русской речи.

Об этом в интервью DW (в РФ медиа группа признана иноагентом) заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

« Вы встречали Зеленского, на английском говорили? Когда Пашинян говорил с Зеленским по-английски, это вызвало бурю негодования в Москве », – отметил интервьюер.

«А зря. Потому что это ничего не определяет. А почему я был должен в аэропорту разговаривать с ним на русском языке? Зная, что его страна воюет с Россией, каждый день умирают дети, люди, мужчины, женщины, я должен был заставлять его разговаривать на русском языке?

Я же знаю, что ему неприятно. Почему я должен ставить в неловкое положение и ждать, пока он попросит меня разговаривать на английском? Зачем ставить такой вопрос?» – ответил Симонян.