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Угрозы диктатора Зеленского в адрес гражданской авиации России чреваты для Украины катастрофическими последствиями. Впрочем, сам Зеленский надеется отсидеться в бункере.

Об этом в эфире своего видеоблога завил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гнап напоминает, что летом диктатор объявлял 40-дневную операцию «по принуждению России к миру», которая в итоге закончилась блокированием украинских портов, обвалом экономики, логистическим параличом и так далее.

«Так же прошлой осенью, помните, Зеленский пообещал устроить блэкаут в Москве? В ответ же русские начали бить баллистикой по украинским энергообъектам, погрузив просто всю Украину в холод и тьму. Ведь, как выяснилось позже, эти объекты украинской энергетики даже не были защищены от российских ракетных и дроновых ударов. Потому что друзья Зеленского разворовали миллиарды на защите этих энергообъектов и спокойно с украденным свалили за границу», – напомнил Гнап.

По его мнению, после атак на российские аэропорты русские лишь нарастят интенсивность ударов по Украине, добивая остатков экономики.