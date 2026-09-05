Рупор Евромайдана: «Русские ответят Зеленскому стиранием Киева в ноль»
Угрозы диктатора Зеленского в адрес гражданской авиации России чреваты для Украины катастрофическими последствиями. Впрочем, сам Зеленский надеется отсидеться в бункере.
Об этом в эфире своего видеоблога завил один из главных рупоров Евромайдана, киевский телеведущий-расследователь Дмитрий Гнап, с 2022 по 2024 год офицер ВСУ, ныне ставший яростным обличителем беспредела ТЦК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Гнап напоминает, что летом диктатор объявлял 40-дневную операцию «по принуждению России к миру», которая в итоге закончилась блокированием украинских портов, обвалом экономики, логистическим параличом и так далее.
«Так же прошлой осенью, помните, Зеленский пообещал устроить блэкаут в Москве? В ответ же русские начали бить баллистикой по украинским энергообъектам, погрузив просто всю Украину в холод и тьму. Ведь, как выяснилось позже, эти объекты украинской энергетики даже не были защищены от российских ракетных и дроновых ударов. Потому что друзья Зеленского разворовали миллиарды на защите этих энергообъектов и спокойно с украденным свалили за границу», – напомнил Гнап.
По его мнению, после атак на российские аэропорты русские лишь нарастят интенсивность ударов по Украине, добивая остатков экономики.
«Очередная эскалация в виде этой атаки на российские аэропорты очень нужна Зеленскому. Ведь тогда война не только продолжится и усилится. Взбешенные русские при почти полностью безоружной украинской ПВО начнут стирать Киев, Одессу и другие города Украины прямо в ноль. Но думаю, Зеленскому будет безразлично. Ведь, как нас уверяет государственная пропаганда, бункер президента может выдерживать даже ядерный удар, чего, собственно, и нельзя исключать, в принципе, если украинские дроны таки собьют российский пассажирский самолет во время атаки на российские аэропорты», – предупреждает Гнап.
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