Ширяев: Бандеровцы сосредоточат террор на 4 аэропортах Москвы

Максим Столяров.  
05.09.2026 13:46
  (Мск) , Москва
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Россия, Терроризм, Транспорт, Украина


Угрозы украинского диктатора Владимира Зеленского заблокировать гражданское авиасообщение в России относятся к четырём московским аэропортам, потому что на всю РФ у бандеровцев не хватит дронов.

Об этом на своём канале заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Угрозы украинского диктатора Владимира Зеленского заблокировать гражданское авиасообщение в России относятся к четырём московским...

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«Для того, чтобы перекрыть Московский авиаузел, а это четыре аэропорта, необходимо в каждый аэропорт каждый день посылать дроны, чтобы они там летали, и чтобы объявлялся бесконечный план «Ковер».

Но мы же знаем, что через ПВО пролетает совсем небольшое количество дронов. Там буквально 95% сбивают. Значит, нужно огромное количество каждый день. И Зеленский сказал, что необходимо произвести 30 тысяч дронов в месяц, чтобы по 1000 штук запускать каждый день», – сказал Ширяев.

Он подчеркнул, что кампания по блокаде российских аэропортов уже была отработана Украиной в этом году, однако и российская ПВО к ней будет лучше подготовлена.

«Они все это уже проверили, уже были тестовые полеты в районы аэропорта, они знают, что это можно сделать.

Значит, все зависит от того, какую ПВО сейчас выстроила Россия, сколько дронов пролетит. И способна ли украинская промышленность собирать такое количество дронов, чтобы хватило на все четыре аэропорта Москвы.

Я не верю, что всю Россию накроют. Даже говорить не о чем. Главное – это вот московский авиаузел», – добавил выступающий.

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English version :: Читать на английском Ширяев: Бандеровцы сосредоточат террор на 4 аэропортах Москвы

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