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Угрозы украинского диктатора Владимира Зеленского заблокировать гражданское авиасообщение в России относятся к четырём московским аэропортам, потому что на всю РФ у бандеровцев не хватит дронов.

Об этом на своём канале заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для того, чтобы перекрыть Московский авиаузел, а это четыре аэропорта, необходимо в каждый аэропорт каждый день посылать дроны, чтобы они там летали, и чтобы объявлялся бесконечный план «Ковер». Но мы же знаем, что через ПВО пролетает совсем небольшое количество дронов. Там буквально 95% сбивают. Значит, нужно огромное количество каждый день. И Зеленский сказал, что необходимо произвести 30 тысяч дронов в месяц, чтобы по 1000 штук запускать каждый день», – сказал Ширяев.

Он подчеркнул, что кампания по блокаде российских аэропортов уже была отработана Украиной в этом году, однако и российская ПВО к ней будет лучше подготовлена.

«Они все это уже проверили, уже были тестовые полеты в районы аэропорта, они знают, что это можно сделать. Значит, все зависит от того, какую ПВО сейчас выстроила Россия, сколько дронов пролетит. И способна ли украинская промышленность собирать такое количество дронов, чтобы хватило на все четыре аэропорта Москвы. Я не верю, что всю Россию накроют. Даже говорить не о чем. Главное – это вот московский авиаузел», – добавил выступающий.

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