Украина должна создавать постоянную угрозу российской гражданской авиации в надежде, что иностранные компании перестанут летать.

Об этом в эфире «Радио свобода» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны раструбить по всему миру, что Украина не летает. А это мало кто знает. В Аргентине или Бразилии не знают, что самолёты над Украиной не летают. И половина американцев, как минимум.

И нашим следующим шагом должны быть не просто дроновые атаки, а комплексная атака, как россияне делают по Украине. Ракетами и дронами. Надеюсь, мы дождёмся её в этом году.

Нам нужно показать, что у России нет шансов изолироваться от войны, которую она ведёт», – сказал Чалый.