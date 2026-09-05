Укро-дипломат: Надо сорвать полёты в России авиакомпаний Китая, Индии и Турции

Вадим Москаленко.  
05.09.2026 22:57
  (Мск) , Киев
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Россия, Терроризм, Транспорт, Украина


Украина должна создавать постоянную угрозу российской гражданской авиации в надежде, что иностранные компании перестанут летать.

Об этом в эфире «Радио свобода» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна создавать постоянную угрозу российской гражданской авиации в надежде, что иностранные компании перестанут...

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«Мы должны раструбить по всему миру, что Украина не летает. А это мало кто знает. В Аргентине или Бразилии не знают, что самолёты над Украиной не летают. И половина американцев, как минимум.

И нашим следующим шагом должны быть не просто дроновые атаки, а комплексная атака, как россияне делают по Украине. Ракетами и дронами. Надеюсь, мы дождёмся её в этом году.

Нам нужно показать, что у России нет шансов изолироваться от войны, которую она ведёт», – сказал Чалый.

«Небо закрывать они не будет. Но из-за угрозы, движение в российском воздушном пространстве всё равно будет падать, особенно международных компаний.

Здесь важно, как отреагируют КНР, Турция, Индия. Они могут просто поменять маршрут. И это будет уменьшать российскую экономику, потому что компании не будут платить за навигацию. То есть, это экономика», – добавил укро-дипломат.

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English version :: Читать на английском Укро-дипломат: Надо сорвать полёты в России авиакомпаний Китая, Индии и Турции

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