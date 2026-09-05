Нет никакой изоляции России! – политик из Словакии о Восточном экономическом форуме
Восточный экономический форум, прошедший во Владивостоке, доказал, что Западу не удалось добиться изоляции России.
Об этом «ПолитНавигатору» заявил бывший министр юстиции и экс-председатель Верховного суда Словакии Штефан Харабин.
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«Ни о какой изоляции РФ и речи быть не может, – совсем наоборот», – сказал он.
Харабин напомнил, что ВЭФ проводится с 2015 года, и каждое мероприятие было успешным.
По данным организаторов, участниками форума в Приморье в нынешнем году стали более 7 тысяч человек из 78 стран мира, в том числе 17 недружественных государств. Самые многочисленные делегации приехали на ВЭФ из Китая, Индонезии, Японии, Вьетнама, Республики Корея, Индии, Мьянмы.
«Множество новых возможностей для инвестиций…Форум пользуется большим интересом и находится в центре внимания стран Дальнего Востока. Они хотят участвовать в этом плодотворном сотрудничестве», – отметил словацкий политик.
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