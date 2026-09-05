Реалии на фронте скоро сделают компромиссы Анкориджа неуместными – Павлив

Максим Столяров.  
05.09.2026 14:41
  (Мск) , Москва
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Политика, Россия, США, Украина


В обозримом будущем российская армия выйдет к Запорожью и другим областным центрам Украины, и «дух Анкориджа» окончательно протухнет.

Об этом на своём канале заявил покинувший Украину политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В обозримом будущем российская армия выйдет к Запорожью и другим областным центрам Украины, и...

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«Если они потеряют Ореховский укрепрайон, там может быть и быстрое продвижение к Запорожью. Как только падает Ореховский «замок» – всё, там голая степь, что называется. То есть, впереди замаячат бои за большие города и областные центры.

Фронт будет настойчиво ползти, и много городов важных окажутся в поле уже непосредственно боевых действийКраматорск, Славянск, Лиман, Дружковка, Доброполье. Что из этого будет взято к весне, трудно сказать, но то, что бои будут в этих городах – это 100%», – сказал Павлив.

«А это уже фактически меняет договорную базу Анкориджа. Логика Анкориджа сохраняется, а вот то, что было предметом компромисса, исчезает.

И тогда вопрос уже встанет об освобождении всей Запорожской области. По Днепр, как минимум», – добавил выступающий.

Метки:

English version :: Читать на английском Реалии на фронте скоро сделают компромиссы Анкориджа неуместными – Павлив

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