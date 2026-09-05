В обозримом будущем российская армия выйдет к Запорожью и другим областным центрам Украины, и «дух Анкориджа» окончательно протухнет.

Об этом на своём канале заявил покинувший Украину политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если они потеряют Ореховский укрепрайон, там может быть и быстрое продвижение к Запорожью. Как только падает Ореховский «замок» – всё, там голая степь, что называется. То есть, впереди замаячат бои за большие города и областные центры.

Фронт будет настойчиво ползти, и много городов важных окажутся в поле уже непосредственно боевых действий – Краматорск, Славянск, Лиман, Дружковка, Доброполье. Что из этого будет взято к весне, трудно сказать, но то, что бои будут в этих городах – это 100%», – сказал Павлив.