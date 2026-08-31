Бортник: У русских осталось одно препятствие, и потом начнутся бои за Запорожье

Анатолий Лапин.  
31.08.2026 12:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1049
 
Вооруженные силы, Дзен, Запорожье, Россия, Украина


Российская армия ведет успешное наступление в районе Орехова Запорожской области. Когда этот населенный пункт падет, ВС РФ откроется прямой путь на областной центр.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия ведет успешное наступление в районе Орехова Запорожской области. Когда этот населенный пункт...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Российские войска инфильтрируются и проникают ещё в одно очень опасное место — город Орехов, это Запорожское направление.

Орехов – ключевой город для Запорожья, для будущего Запорожской области.

Потому что в случае падения Орехова, Россия сразу же начнёт планировать операцию непосредственно по захвату Запорожья. Тем более, что есть движение и со стороны Гуляйполя.

Если Ореховский укрепрайон падёт, то российская армия начнёт двигаться к Запорожью. Больше крупных населённых пунктов, с опорой на которые можно было бы оборонять территорию предполья к Запорожью, на этом направлении нет», – тревожится Бортник.

Читайте также: «Путин хорошо знает, что такое Новороссия. Охват Славянска и Краматорска – отвлекающая операция» – Казаков

Метки: ,

English version :: Читать на английском Бортник: У русских осталось одно препятствие, и потом начнутся бои за Запорожье

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора