Бортник: У русских осталось одно препятствие, и потом начнутся бои за Запорожье
Российская армия ведет успешное наступление в районе Орехова Запорожской области. Когда этот населенный пункт падет, ВС РФ откроется прямой путь на областной центр.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Российские войска инфильтрируются и проникают ещё в одно очень опасное место — город Орехов, это Запорожское направление.
Орехов – ключевой город для Запорожья, для будущего Запорожской области.
Потому что в случае падения Орехова, Россия сразу же начнёт планировать операцию непосредственно по захвату Запорожья. Тем более, что есть движение и со стороны Гуляйполя.
Если Ореховский укрепрайон падёт, то российская армия начнёт двигаться к Запорожью. Больше крупных населённых пунктов, с опорой на которые можно было бы оборонять территорию предполья к Запорожью, на этом направлении нет», – тревожится Бортник.
Читайте также: «Путин хорошо знает, что такое Новороссия. Охват Славянска и Краматорска – отвлекающая операция» – Казаков
English version :: Читать на английском Бортник: У русских осталось одно препятствие, и потом начнутся бои за Запорожье