Российская армия ведет успешное наступление в районе Орехова Запорожской области. Когда этот населенный пункт падет, ВС РФ откроется прямой путь на областной центр.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российские войска инфильтрируются и проникают ещё в одно очень опасное место — город Орехов, это Запорожское направление.

Орехов – ключевой город для Запорожья, для будущего Запорожской области.

Потому что в случае падения Орехова, Россия сразу же начнёт планировать операцию непосредственно по захвату Запорожья. Тем более, что есть движение и со стороны Гуляйполя.

Если Ореховский укрепрайон падёт, то российская армия начнёт двигаться к Запорожью. Больше крупных населённых пунктов, с опорой на которые можно было бы оборонять территорию предполья к Запорожью, на этом направлении нет», – тревожится Бортник.