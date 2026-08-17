«Путин хорошо знает, что такое Новороссия. Охват Славянска и Краматорска – отвлекающая операция» – Казаков

Максим Столяров.  
17.08.2026 13:02
  (Мск) , Москва
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Новороссия, Россия, Спецоперация


Славянско-Краматорская операция на Донбассе может оказаться отвлекающим манёвром.

Об этом на канале политолога Виталия Колпашникова заявил бывший советник главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Славянско-Краматорская операция на Донбассе может оказаться отвлекающим манёвром. Об этом на канале политолога Виталия...

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«Славянск и Краматорск оказываются в тех клещах, по которым мы работаем не первый год. Многие считают, что это генеральное сражение. Но я не исключаю, что это отвлекающий удар. Путин хорошо знает, что такое Новороссия, поэтому, когда он говорит о Новороссии, он точно говорит не о Запорожской и Херсонской области только.

«За свои военные преступления киевский режим будет платить территориями», – это говорилось в контексте буферной зоны, я предпочитаю «демилитаризованной» называть. Она будет достаточно глубокой», – считает Казаков.

«Возможно, Славянско-Краматорская операция является отвлекающим манёвром, потому что она легализована для всех. Например, её считают легальной в Вашингтоне. В их понимании, мы делаем то, о чём они не смогли договориться. И в Европе наша операция, на самом деле, в мозгах политически легализована. …

Но тогда здесь незачем спешить. Мы всё равно, сберегая жизни бойцов, медленно, упорно, закатывая в асфальт, стягивая в этот котёл основные лучшие силы киевского режима, вполне можем нанести основной удар на другом направлении», – рассуждал Казаков.

«Мне почему-то кажется, что это будет связано с речкой Днепр. Мы в тех местах же ходили с войной много раз, возможно и сейчас через город Запорожье, там переправляться через Днепр, там опускаться вниз до Одессы», – предположил экс-советник.

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