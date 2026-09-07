Украина входит в фазу «исторической осени», когда процесс старения нации многократно ускорен из-за войны.

Об этом на канале «NemyraLive» заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Историческая осень» происходит в результате ускоренного старения нации как организма. Оно может происходить естественно, как в Европе, но организм может стареть и в результате неестественных факторов, воздействие токсичных веществ и т.д.

Нация – это коллективный организм. Мы видим колоссальный отток молодого населения за границу, колоссальное снижение рождаемости. В этом году в первый класс пошло 240 тысяч первоклассников, по сравнению с 540 тысячами в 2014-2015 гг. Сокращение более, чем вдвое…

Вот и есть набор причин «исторической осени». Война – это своеобразная точка сингулярности, которая переводит нацию в такую суперпозицию, и многие процессы происходят иначе, чем в обычное время. Война – это колоссальная сила, которая искривляет прямую времени.

Как космонавт, который попал в горизонт влияния чёрной дыры. Теоретически один час может быть – как 30 лет его физиологической жизни, как в фантастических фильмах, когда космонавт за час постарел от нахождения на орбите чёрной дыры», – объяснял укро-эксперт.