«За пять лет украинская нация постарела на век» – киевский экономист увидел «орбиту чёрной дыры»
Украина входит в фазу «исторической осени», когда процесс старения нации многократно ускорен из-за войны.
Об этом на канале «NemyraLive» заявил украинский экономический эксперт Алексей Кущ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Историческая осень» происходит в результате ускоренного старения нации как организма. Оно может происходить естественно, как в Европе, но организм может стареть и в результате неестественных факторов, воздействие токсичных веществ и т.д.
Нация – это коллективный организм. Мы видим колоссальный отток молодого населения за границу, колоссальное снижение рождаемости. В этом году в первый класс пошло 240 тысяч первоклассников, по сравнению с 540 тысячами в 2014-2015 гг. Сокращение более, чем вдвое…
Вот и есть набор причин «исторической осени». Война – это своеобразная точка сингулярности, которая переводит нацию в такую суперпозицию, и многие процессы происходят иначе, чем в обычное время. Война – это колоссальная сила, которая искривляет прямую времени.
Как космонавт, который попал в горизонт влияния чёрной дыры. Теоретически один час может быть – как 30 лет его физиологической жизни, как в фантастических фильмах, когда космонавт за час постарел от нахождения на орбите чёрной дыры», – объяснял укро-эксперт.
«Вот, нация стареет, когда находится на орбите чёрной дыры в виде войны. За пять лет наша нация постарела так, как она постарела бы за сто лет», – добавил Кущ.
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