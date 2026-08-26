«Карма плохая. Молодёжь на это уже не ведётся» – майданный философ предложил переименовать Украину
Украину даже в случае заморозки российской СВО почти неизбежно ждёт новая война – уже гражданская.
Об этом на канале «Суперпозиция» заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Представьте себе, что как-то война закончилась – Украина после этого будет? Для того, чтобы Украина была, мало закончить войну. Надо до окончания войны построить представление об этой новой Украине.
Если этого не сделать, у нас будет гражданская война. Меня всегда спрашивают, кто её будет делать. На сегодняшний день я знаю уже минимум пять сценариев, кто её будет делать.
Начиная от мести ТЦК – тем, кто не воевал, тем, кто в Европе, тем, кто здесь отсиживался, коррупционерам, тем кто за Зеленского или Порошенко. Есть масса способов развязать гражданскую войну, и закончить её мы не сможем. Потому что у нас нет ответа на вопрос, зачем нам быть вместе», – сказал Дацюк.
Он считает, что нынешняя бандеровская модель Украины не имеет будущего – нужно готовить новый проект государства.
«Не обязательно даже, чтобы у страны было то же название – «Украина». У этого слова и история плохая, и карма плохая. Если делать что-то новое, то лучше и называть заново.
И точно после войны не будет независимой нации, забудьте уже об этом дискурсе. Молодёжь на это уже не ведётся», – предупредил Дацюк.
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