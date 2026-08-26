Украину даже в случае заморозки российской СВО почти неизбежно ждёт новая война – уже гражданская.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Представьте себе, что как-то война закончилась – Украина после этого будет? Для того, чтобы Украина была, мало закончить войну. Надо до окончания войны построить представление об этой новой Украине.

Если этого не сделать, у нас будет гражданская война. Меня всегда спрашивают, кто её будет делать. На сегодняшний день я знаю уже минимум пять сценариев, кто её будет делать.

Начиная от мести ТЦК – тем, кто не воевал, тем, кто в Европе, тем, кто здесь отсиживался, коррупционерам, тем кто за Зеленского или Порошенко. Есть масса способов развязать гражданскую войну, и закончить её мы не сможем. Потому что у нас нет ответа на вопрос, зачем нам быть вместе», – сказал Дацюк.