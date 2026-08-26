«Карма плохая. Молодёжь на это уже не ведётся» – майданный философ предложил переименовать Украину

Вадим Москаленко.  
26.08.2026 14:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 862
 
Дзен, Политика, Украина


Украину даже в случае заморозки российской СВО почти неизбежно ждёт новая война – уже гражданская.

Об этом на канале «Суперпозиция» заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину даже в случае заморозки российской СВО почти неизбежно ждёт новая война – уже...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Представьте себе, что как-то война закончилась – Украина после этого будет? Для того, чтобы Украина была, мало закончить войну. Надо до окончания войны построить представление об этой новой Украине.

Если этого не сделать, у нас будет гражданская война. Меня всегда спрашивают, кто её будет делать. На сегодняшний день я знаю уже минимум пять сценариев, кто её будет делать.

Начиная от мести ТЦК – тем, кто не воевал, тем, кто в Европе, тем, кто здесь отсиживался, коррупционерам, тем кто за Зеленского или Порошенко. Есть масса способов развязать гражданскую войну, и закончить её мы не сможем. Потому что у нас нет ответа на вопрос, зачем нам быть вместе», – сказал Дацюк.

Он считает, что нынешняя бандеровская модель Украины не имеет будущего – нужно готовить новый проект государства.

«Не обязательно даже, чтобы у страны было то же название – «Украина». У этого слова и история плохая, и карма плохая. Если делать что-то новое, то лучше и называть заново.

И точно после войны не будет независимой нации, забудьте уже об этом дискурсе. Молодёжь на это уже не ведётся», – предупредил Дацюк.

Читайте также: Коцаба: Украина и украсть – у слов один корень

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Карма плохая. Молодёжь на это уже не ведётся» – майданный философ предложил переименовать Украину

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора