Визит в Россию американских посланников президента Дональда Трампа открывает путь к политическому триумфу российского лидера Владимира Путина.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский гей-пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Портникова, восстановление диалога с США делает возможной прямую встречу трех крупнейших мировых держав уже вскоре на саммите АТЭС в ноябре этого года.

«Заинтересованность Путина заключается в его желании провести трехстороннюю встречу: Трамп – Си Цзиньпин – Путин и продемонстрировать, что он является хозяином мира. Вы же понимаете, что такая встреча, если она состоится на саммите АТЭС, станет настоящим политическим триумфом президента Российской Федерации. Это и есть тот формат G-3, о котором мечтают и Трамп, и Путин. Это формат, который в принципе ставит точку на том мировом порядке, который появился после Второй мировой войны. Саммит АТЭС должен стать настоящим политическим переворотом с непонятными последствиями и в принципе может привести нас к Третьей мировой войне быстрее, чем мы думаем», – сказал пропагандист.

Он считает, что «для того, чтобы эта трехсторонняя встреча состоялась, Путину нужно разыгрывать желание миролюбия».

«Трамп, который встречается с Путиным, который не хочет даже разговаривать с его представителями и проводить переговоры, не может позволить себе даже двусторонней встречи с российским президентом – не то, что трехстороннюю. А теперь, когда Уиткофф и Кушнер побывали в российской столице пообедали там с Дмитрием, поговорили с Путиным, все шлюзы встречи – как двусторонней, президентов Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, так в принципе и трехстороннего саммита Китай-США-Россия, если на него будут готовы и в Америке, и в Пекине, открыты. Это настоящий политический триумф Путина будет, не сомневайтесь в этом. И тогда мы прекрасно понимаем, для чего Путину разговаривать с Кушнером и Уиткоффом — это вообще не имеет никакого отношения к тому, что касается завершения российско-украинской войны», – заявил Портников.

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