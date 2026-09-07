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Появление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии на переговорах с американцами в футболке с надписью «киевский режим» – «это уже не смешно» на фоне политического кризиса и коллапса Зе-власти.

Об этом на канале «MayakUA» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта майка – это очень серьёзное проявление психологического состояния, в котором находится власть. Сам себя обыграл имиджево. Переговоры проходят в условиях глубокого кризиса политического режима Украины. Глубочайшего.., на уровне институционального распада. Давайте сейчас не реагировать на имена, на все эти сейфы и ящики с деньгами и «маски-шоу» – это лишь одно из проявлений того, в каком положении находится сейчас политическая система и её центры… В распаде… И быстро теряет влияние президентура как центр принятия решений, и в имиджевом плане. И мы видим потерю управляемости в силовых структурах – потому что у нас сейчас буквально перестрелки», – сказал Ермолаев.

Он также подчеркнул, что кризис политического режима происходит на глазах у армии.