«Это дипломатический пробой» – укро-эксперт об Арахамии в майке «киевский режим»

Вадим Москаленко.  
07.09.2026 17:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Идиотизм, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Появление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии на переговорах с американцами в футболке с надписью «киевский режим» – «это уже не смешно» на фоне политического кризиса и коллапса Зе-власти.

Об этом на канале «MayakUA» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Появление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии на переговорах с американцами в футболке с...

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«Эта майка – это очень серьёзное проявление психологического состояния, в котором находится власть. Сам себя обыграл имиджево. Переговоры проходят в условиях глубокого кризиса политического режима Украины. Глубочайшего.., на уровне институционального распада.

Давайте сейчас не реагировать на имена, на все эти сейфы и ящики с деньгами и «маски-шоу» – это лишь одно из проявлений того, в каком положении находится сейчас политическая система и её центры… В распаде… И быстро теряет влияние президентура как центр принятия решений, и в имиджевом плане.

И мы видим потерю управляемости в силовых структурах – потому что у нас сейчас буквально перестрелки», – сказал Ермолаев.

Он также подчеркнул, что кризис политического режима происходит на глазах у армии.

«Многие начинают понимать, что это происходит за их счёт, за счёт их жизней. И есть риск того, что этот начавшийся кризис режима может сейчас аукнуться и очень серьёзно повлиять на армию как в целом на военную организацию.

Поэтому, когда появилась майка «киевский режим» – это кто над кем стебётся? Это уже не вызывает улыбку – мы действительно имеем режим. Это что означает – самопризнание или это вызов? Кому они эту майку показывают?

Показывают тем, кто сейчас читает New York Times, The Economist и т.д., в которых описываются все наши пороки? Я не знаю, что было в голове у людей, но это такой дипломатический пробой, который даже сами стёбщики не представляют», – сокрушался укро-эксперт.

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English version :: Читать на английском «Это дипломатический пробой» – укро-эксперт об Арахамии в майке «киевский режим»

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