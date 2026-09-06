«Нигде не спрячетесь»: террорист «Мадьяр» пугает шведов новым «11сентября» для Европы

Вадим Москаленко.  
06.09.2026 20:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Запад, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Европейцы дождутся своего современного «11 сентября», и только после этого всерьёз начнут относиться к новой реальности, в которой дроны – это чума третьего тысячелетия.

Об этом в интервью шведскому каналу SVT заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Броуди, террорист с позывным «Мадьяр», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейцы дождутся своего современного «11 сентября», и только после этого всерьёз начнут относиться к...

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«Это ваш будущий вызов. Вы же помните, дрон – это чума третьего тысячелетия, и я не шучу. За пределами войны, в руках террориста или в руках просто хулигана, который захочет разогнать футбольный матч на стадионе на 100 тысяч зрителей.

11 сентября, не помню какого года, должно было произойти в Штатах, чтобы пересмотреть все вопросы безопасности авиаперевозок. Вот, 11 сентября современное в Европе ещё не наступило, хотя лейпцигские дроны до аэропорта уже добрались. Слава Богу, не взорвались», – сказал террорист-провокатор.

«Когда это будет касаться безопасности каждого отдельного пентхауса в небоскрёбе любого города и безопасного пребывания в нем какого-то VIP-лица, директора банка, финансового какого-то серьезного, или индустриального производителя, или ещё какого-то. И в подвалы не пойдут работать, и в небоскрёбе не смогут себя чувствовать безопасно», – грозил шведам Броуди.

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English version :: Читать на английском «Нигде не спрячетесь»: террорист «Мадьяр» пугает шведов новым «11сентября» для Европы

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