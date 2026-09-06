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Европейцы дождутся своего современного «11 сентября», и только после этого всерьёз начнут относиться к новой реальности, в которой дроны – это чума третьего тысячелетия.

Об этом в интервью шведскому каналу SVT заявил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Броуди, террорист с позывным «Мадьяр», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это ваш будущий вызов. Вы же помните, дрон – это чума третьего тысячелетия, и я не шучу. За пределами войны, в руках террориста или в руках просто хулигана, который захочет разогнать футбольный матч на стадионе на 100 тысяч зрителей. 11 сентября, не помню какого года, должно было произойти в Штатах, чтобы пересмотреть все вопросы безопасности авиаперевозок. Вот, 11 сентября современное в Европе ещё не наступило, хотя лейпцигские дроны до аэропорта уже добрались. Слава Богу, не взорвались», – сказал террорист-провокатор.