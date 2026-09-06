«Такое может вспыхнуть по всей Украине» – укро-военкор о разборках СБУ и ГУР
ВСУшникам на фронте очень неприятно видеть, как в тылу хорошо оснащённые и подготовленные штурмовики на государственной зарплате устраивают между собой перестрелки за интересы спецслужб.
Об этом «Украинской правде» заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир подразделения БПЛА в бригаде «Хартия» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«У меня солдаты начали спрашивать, что происходит в Киеве, что там у нас во власти, что за разборки.
Тут каждый человек на вес золота на фронте, а когда люди видят, что целые взводы и роты хорошо подготовленных оснащённых штурмовиков спокойно гуляют с автоматами по центру Киева, сидят себе в тылу и решают свои вопросы, это очень неприятно людям, которые находятся на войне.
Если руководство государства хочет избежать повторения такого безобразия и хаоса в столице и по всей территории Украины, то прокуратура должна как можно быстрее передать в суд определённые обвинительные акты. И президент должен объявить, что произошло, кто виноват, какая на ком ответственность», – требовал Бутусов.
«Меня беспокоит то, что у нас в силовых структурах куча решительных вооружённых бойцов – фактически бездельники, которые торчат в Киеве, получают государственные деньги абсолютно без пользы для войны. При этом ходят в форме, как какие-то боевики, а тут на фронте каждый на вес золота.
Мне неприятно это видеть, это показывает, что у нас есть две армии. Одна в тылу ходит, получает зарплату, показывает, как хорошо живёт, и у неё много времени заниматься своими личными делами. А есть те, кто воюет на фронте», – возмущался укро-пропагандист.
English version :: Читать на английском «Такое может вспыхнуть по всей Украине» – укро-военкор о разборках СБУ и ГУР