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ВСУшникам на фронте очень неприятно видеть, как в тылу хорошо оснащённые и подготовленные штурмовики на государственной зарплате устраивают между собой перестрелки за интересы спецслужб.

Об этом «Украинской правде» заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир подразделения БПЛА в бригаде «Хартия» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня солдаты начали спрашивать, что происходит в Киеве, что там у нас во власти, что за разборки. Тут каждый человек на вес золота на фронте, а когда люди видят, что целые взводы и роты хорошо подготовленных оснащённых штурмовиков спокойно гуляют с автоматами по центру Киева, сидят себе в тылу и решают свои вопросы, это очень неприятно людям, которые находятся на войне. Если руководство государства хочет избежать повторения такого безобразия и хаоса в столице и по всей территории Украины, то прокуратура должна как можно быстрее передать в суд определённые обвинительные акты. И президент должен объявить, что произошло, кто виноват, какая на ком ответственность», – требовал Бутусов.