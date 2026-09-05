Иноагент Венедиктов подтверждает: Мобилизация – брехня Зеленского

Анатолий Лапин.  
05.09.2026 13:32
  (Мск) , Москва
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Дзен, Мобилизация, Россия, Украина


Нет никакой необходимости в дополнительной волне мобилизации в России в ближайшее время.

Об заявил этом иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нет никакой необходимости в дополнительной волне мобилизации в России в ближайшее время. Об заявил...

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«Все эти два месяца, когда идут эти разговоры, я говорил, что возможность мобилизации это 10% из 100. Опция сохраняется – я обратил внимание на слова Путина, как говорит: «На сегодня». Сегодня – это сегодня, но бывает и завтра, что называется. И когда будет необходимость, – да, будет мобилизация. Но необходимости нет, я и говорю это два месяца…

Есть цифры, даже если верить, скажем, американской разведке, что Россия теряет в сумме 30 тысяч человек в месяц, то контракт в июле – 35 тысяч. В данном случае контрактники восполняют потери, даже если такие потери и есть. Для чего нужна мобилизация, для чего?..

Откуда мы знаем про мобилизацию? Мы знаем про российскую мобилизацию от украинского президента. Ну, простите. Президентам вообще верить нельзя в условиях войны, они занимаются информационной войной…

Но в любом случае можно делать некие расчеты. По военным вопросам я не вижу необходимости мобилизации, исходя из тех цифр, которые у меня есть. Мобилизация – это вложение в ресурсы.

Необходимость вложения в ресурсы какая? Никакая, на мой взгляд. Я это говорю два месяца. И заявление Владимира Путин для меня лично ничего не добавляет.

А то, что «такие вещи связаны с выборами» – так это же Зеленский их связывает с выборами. После выборов, говорит украинский президент, в России будет мобилизация. Это он связал», – указал Венедиктов.

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