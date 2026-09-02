«Это зловещие планы!» – депутат Бундестага против закрытия Русского дома

Михаил Рябов.  
02.09.2026 12:55
  (Мск) , Москва
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Германия, Политика, Россия


Правительство Фридриха Мерца, объявившее о закрытии Русского дома в Берлине и консульства РФ в Бонне под предлогом ответа на «гибридные» российские диверсии, выполняет заказ глобалистов и идёт на шаги, которых избегали даже во времена Холодной войны.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Бундестага Райнер Ротфус от партии «Альтернатива для Германии».

Правительство Фридриха Мерца, объявившее о закрытии Русского дома в Берлине и консульства РФ в...

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«Хорошие, мирные отношения между Германией и Россией отвечают интересам Германии. «Альтернатива для Германии» (AfD) это поняла и на протяжении многих лет проводит соответствующую политику и выдвигает соответствующие требования.

Однако немецким СМИ, похоже, поручено еще больше разрушить эти отношения. Кто стоит за кулисами? Это устоявшиеся немецкие политические партии, но, похоже, в трансатлантических интересах также окончательно разорвать отношения между Германией и Россией.

Эти отношения строились десятилетиями. Даже во время холодной войны поколения политиков размышляли о том, как можно улучшить и укрепить отношения. А теперь все, что скрепляло наши страны, должно быть разрушено.

Мы решительно протестуем против таких зловещих планов и требуем возрождения «Русского дома», который в прежние годы был местом встречи двух тесно переплетенных культур на протяжении веков.

Мы, как «Альтернатива для Германии», требуем нормализации отношений с Россией, возобновления обмена в области культуры, образования и науки, тесного экономического сотрудничества на благо обеих сторон и прекращения искусственного разделения Европы», – сказал Ротфус.

Комментаторы предупреждают: закрытие Русского дома в Берлине неизбежно приведёт к зеркальным мерам – выдворению из Москвы немецкого инструмента «мягкой силы» – Института Гёте. Ведь работа этих культурных центров связана взаимным соглашением, которое Германия и Россия заключали на 99 лет.

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