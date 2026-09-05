На Украине зреет военный переворот – Портников
Произошедшая в Киеве перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР является «первой ласточкой» военного переворота и гражданской войны.
Об этом на канале «НТА» заявил украинский пропагандист-русофоб и гей Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это уже не первый такой конфликт. Только недавно был конфликт между министром обороны и главнокомандующим ВСУ. Это всё говорит о деградации системы государственного управления, которая замыкается на одном человеке.
Если оказывается, что этот человек не способен контролировать ведомства и решать конфликты между их руководителями, то вся система идёт в разнос. Перестаёт функционировать, и начинает работать на поражение страны», – сказал Портников.
«Если мы это не исправим, и контроль над силовыми структурами будет и дальше теряться, то мы доживём до перестрелок силовиков и возможного военного переворота. Какая-то структура просто решит, что первое лицо отдаёт предпочтение другим.
Это было написано в десятках книг по истории Латинской Америки и Африки. Как в Судане, где многолетний диктатор был скинут военными, которые вскоре сами начали грызню между собой. Мы уже в этом состоянии, или ещё движемся к нему», – добавил он.
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