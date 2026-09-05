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Произошедшая в Киеве перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР является «первой ласточкой» военного переворота и гражданской войны.

Об этом на канале «НТА» заявил украинский пропагандист-русофоб и гей Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это уже не первый такой конфликт. Только недавно был конфликт между министром обороны и главнокомандующим ВСУ. Это всё говорит о деградации системы государственного управления, которая замыкается на одном человеке. Если оказывается, что этот человек не способен контролировать ведомства и решать конфликты между их руководителями, то вся система идёт в разнос. Перестаёт функционировать, и начинает работать на поражение страны», – сказал Портников.