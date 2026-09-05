Россия и Китай должны «спина к спине» противодействовать попыткам Запада нарушить стабильность в регионе.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» рассказал китайский военкор Хаочжэн Чжу, работающий в зоне боевых действий на Донбассе.

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«В украинском кризисе Запад продолжает накачивать киевский режим оружием, вводить новые санкции и подливать масло в огонь. Его истинная цель состоит в том, чтобы ослабить Россию, сдержать Китай и сохранить свою гегемонию.

Подобная политика «поджигательства и подбрасывания дров» полностью противоречит принципам Устава ООН и международной справедливости, делая ситуацию безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в Европе ещё более сложной и напряжённой.

В условиях западного давления и возрождения милитаризма особую значимость приобретает китайско-российское стратегическое взаимодействие «спина к спине», – подчеркнул Хаочжэн.