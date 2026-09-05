Россия и Китай будут «спина к спине» бороться с Западом – Хаочжэн Чжу

Максим Столяров.  
05.09.2026 16:07
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1036
 
Китай, НАТО, Политика, Россия


Россия и Китай должны «спина к спине» противодействовать попыткам Запада нарушить стабильность в регионе.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» рассказал китайский военкор Хаочжэн Чжу, работающий в зоне боевых действий на Донбассе.

Россия и Китай должны «спина к спине» противодействовать попыткам Запада нарушить стабильность в регионе....

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«В украинском кризисе Запад продолжает накачивать киевский режим оружием, вводить новые санкции и подливать масло в огонь. Его истинная цель состоит в том, чтобы ослабить Россию, сдержать Китай и сохранить свою гегемонию.

Подобная политика «поджигательства и подбрасывания дров» полностью противоречит принципам Устава ООН и международной справедливости, делая ситуацию безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и в Европе ещё более сложной и напряжённой.

В условиях западного давления и возрождения милитаризма особую значимость приобретает китайско-российское стратегическое взаимодействие «спина к спине», – подчеркнул Хаочжэн.

Военкор отметил: как бы ни менялась внешняя обстановка, Китай и Россия продолжат укреплять взаимную поддержку.

«Китай последовательно выступает за мирное урегулирование украинского кризиса путём переговоров, против односторонних санкций и блоковой конфронтации.

Как справедливо отметил заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян на Восточном экономическом форуме, обе страны должны совместно пресекать любые попытки поставить под сомнение исторические итоги – это не только общая ответственность, но и насущная необходимость для поддержания мира и стабильности во всём мире», – добавил Хаочжэн.

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English version :: Читать на английском Россия и Китай будут «спина к спине» бороться с Западом – Хаочжэн Чжу

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