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Исполняющий обязанности главы СБУ Александр Поклад (считается верным исполнителем самых грязных поручений Зе-режима), в чей кабинет накануне влетел неизвестный дрон, отбывал срок за преступления, совершенные во время работы в УБОП Кременчуга в 90-е годы.

Об этом в беседе с журналистом Сергеем Мамаевым заявил генерал СБУ в отставке, экс-депутат Верховной рады отпетый русофоб Григорий Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пусть бы Александр Поклад рассказал о своем личном криминальном прошлом, криминальном шлейфе. Рассказал бы, как приговор был. Осужден, кажется, в 96-м году к шести годам лишения свободы. Где-то два года он был в колонии строго режима в Полтаве, а затем при содействии Александра Плужника [коллеги по УБОП Кременчуга, ныне депутате Киевсовета] попал под амнистию и так далее», – сказал Омельченко.

По его словам, Поклад «верно будет служить своему хозяину до последнего».

«Так он служил Януковичу и депутатам Партии регионов в парламенте. Так он сейчас служит и Владимиру Зеленскому. И так же он служил предыдущему президенту [террористу] Петру Порошенко», – отметил генерал.

Он обратил внимание, что в 2016 году Порошенко наградил Поклада орденом Богдана Хмельницкого третьей степени, через год – орденом «За мужество». При этом уже в 2020-м он получает от Зеленского орден Богдана Хмельницкого второй степени, в 2025-м – звание Героя Украины.

«Вы только вдумайтесь, что мы имеем. Не государство. Я даже не могу подобрать слова, даже не мафию, что-то более страшное, рожденное в Украине, возглавляемое просроченным Владимиром Зеленским», – считает Омельченко.

Он поделился, как называют Поклада сотрудники СБУ.