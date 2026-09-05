Запад толкает Японию по стопам Украины – китайский военкор

Максим Столяров.  
05.09.2026 15:20
  (Мск) , Москва
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Китай, НАТО, Политика, Россия, Япония


Запад потворствует милитаризации и фашизации Японии, чтобы использовать её как оружие против Китая и России.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» рассказал работающий в зоне боевых действий на Донбассе китайский военкор Хаочжэн Чжу, комментируя данные, озвученные на Восточном экономическом форуме.

Запад потворствует милитаризации и фашизации Японии, чтобы использовать её как оружие против Китая и...

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«Необходимо решительно пресекать попытки реанимации японского милитаризма и пересмотра итогов Второй мировой войны.

Правые силы Японии под предлогом «внешней угрозы» ускоренными темпами разрушают конституционные ограничения, многократно увеличивают военные расходы и продвигают концепцию «ответного удара». В новой «Белой книге» Японии открыто нагнетается напряжённость в регионе, предпринимаются попытки пересмотреть агрессивную историю.

Исторические выводы, закреплённые в Акте о капитуляции Японии 1945 года, не подлежат пересмотру. Любые попытки отрицать победу антифашистских сил и оправдывать милитаризм – это вызов международной справедливости.

Китай и Россия, как главные государства-победители во Второй мировой войне, обязаны совместно дать решительный отпор таким действиям», – отметил Хаочжэн.

Он выразил «глубокое возмущение попустительством и двойными стандартами со стороны западных стран».

«Вместо того чтобы пресечь опасные шаги Японии, некоторые западные государства потворствуют и даже подталкивают её к военной экспансии, пытаясь использовать Японию в качестве инструмента для сдерживания Китая и России», – добавил военкор.

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English version :: Читать на английском Запад толкает Японию по стопам Украины – китайский военкор

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