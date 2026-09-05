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Нужно ударами по территории РФ добиться, чтобы у русских не осталось еды и топлива.

Об этом на канале «Кутнова» заявил командир 92-й ошб ВСУ им. атамана Сирка Виталий Нащубский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая спросила, становится ли легче на фронте от украинских ударов вглубь РФ.

«Да, конечно. Каждый удар по территории России даёт нам какую-то возможность получить меньшие удары от них. Потому что удары по НПЗ, когда вся страна их стоит в очередях за топливом, а это ведь и остановка каких-то объектов, предприятий. Поэтому это всегда полезно. И я уверен, что мало, надо делать в разы больше. … Наша задача – сделать больше ударов по его [Путина] территории, чтобы народ начал кричать, что меньше есть стали, меньше топлива, меньше чего-то. Почему они стали ограничены? Мы это сделали. Мы же ограничены сейчас? Наши дети сейчас в укрытиях, мы в укрытиях, мы постоянно в состоянии стресса, в напряжённом состоянии. Надо сделать так, чтобы у них было это в 10 раз хуже», – ерепенился укро-комбриг.

Впрочем, из дальнейшего выступления стало ясно, что сам ВСУшник не очень верит в такие перспективы.

«С каждым годом становится всё хуже и хуже. Год назад у нас была одна ситуация. В этом году она сложнее. В следующем году она будет ещё сложнее. И не факт, что она не станет неконтролируемой», – пророчил Нащубский.

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