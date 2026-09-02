Латынина: Зеленский решил действовать, как ХАМАС, и просчитался

Анатолий Лапин.  
02.09.2026 11:04
  (Мск) , Москва
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Война, Россия, Украина


Кокаинист Зеленский просчитался, когда думал, что, усилив удары по российским НПЗ и маркетплейсам, сможет переломить ситуацию и принудить Кремль к заморозке СВО.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявила эмигрировавшая из России журналистка-иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кокаинист Зеленский просчитался, когда думал, что, усилив удары по российским НПЗ и маркетплейсам, сможет...

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«Зеленский затеял войну городов, а, оказывается, что он ее проигрывает. Он пошел на эскалацию, объявил 40-дневную кампанию. Судя по тому, что происходит, кампания закончилась проигрышем Зеленского.

Это не так было очевидно в начале. Потому что рассказывали нам, что Россия не переживет ударов по НПЗ и по «Вайлдберис». Рассказывали нам, что сейчас российские элиты свергнут Путина. Рассказывали, что у России неоткуда взять денег, что у России все сконцентрировано, а Украина будет абсолютно от этого свободна, потому что у нее-то все так рассредоточено, что ей не причинят никакого вреда.

Все эти рассказы не оправдались примерно на 90%. Особенно по этим страшным ударам по складским помещениям, расположенным прямо в центре жилой застройки.

Мы, во-первых, видим: это действительно тактика «ХАМАС», потому что, когда такие огромные склады располагаются в такой застройке, создаётся впечатление, что гражданскими прикрывались», – сказала Латынина.

По её словам, главной ошибкой Зе-офиса было начало кампании в условиях дефицита ПВО.

 «Надо просчитывать последствия. Очевидно, идея Зеленского заключалась в том, что когда Россия будет бить в ответ, сказать, что «нехорошие русские бьют по гражданским объектам», немедленно потребовать ПВО и возможности ударов нанесения вглубь России», – пояснила Латынина.

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English version :: Читать на английском Латынина: Зеленский решил действовать, как ХАМАС, и просчитался

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