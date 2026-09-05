«Раз в неделю кто-то из Зе-банды должен отправляться в ад» – Коц

Максим Столяров.  
05.09.2026 15:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1101
 
Денацификация, Украина


России пора на государственном уровне заняться систематической организацией ликвидацией украинской политико-экономической верхушки и командования ВСУ.

Об этом на своём канале заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

России пора на государственном уровне заняться систематической организацией ликвидацией украинской политико-экономической верхушки и командования...

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«Много покушений, и на офицеров ВКС. Но при этом понятно, что невозможно все предотвратить, но огромное количество терактов предотвращается ФСБ. Сегодня нагрузка на них такая же, как нагрузка на ПВО.

Мне другое обидно – что у нас эти покушения организовываются и реализовываются, а на той стороне – они совершенно спокойно ходят по улицам.

Вот первый раз прилетело в кабинет Поклада. И то все сомневаются, от кого это прилетело.

Почему они там спокойно ходят? Президент наш говорит, что мы такие удары не наносим пока. Есть оговорка, что «пока не наносим», но эту опцию мы полностью не отметаем.

Хотя, безусловно, от Зеленского и заканчивая командирами бригад все должны ходить и оглядываться. И раз в неделю кто-то из них должен отправляться в ад на взорванной машине или ещё как-то.

Да, есть такие попытки. Но это на низовом уровне каких-нибудь наших инфоборцов, которые на свои деньги в Телеграме ведут вербовку одноразовых агентов, как и у нас [бандеровцы] ведут одноразовых агентов вербовку.

Но вот именно на государственном уровне, как это делает Киев у нас, работа не поставлена. Эти методы пока оставляем в резерве», – добавил военкор.

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English version :: Читать на английском «Раз в неделю кто-то из Зе-банды должен отправляться в ад» – Коц

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