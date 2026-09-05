Украинцы не должны знать настоящее число потерь, которые понесли и несут ВСУ на фронте.

Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил главарь запрещенной в РФ и патронируемой СБУ неонацистской группировки С14, командир 413-го батальона беспилотных систем «Рейд», майор ВСУ Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня список моих павших друзей или тех, кого я достаточно близко знал, уже перевалил за 110. Я его давненько не обновлял, просто потому, что как-то даже, думаю, я их не могу всех запомнить, из-за чего думаю: «Ну, я сейчас допишу этот список. Зачем он, этот список?» – сказал нацист.

Он говорит, что многие люди в депрессии, но он старается веселиться (в ходе интервью Карась регулярно сбивался на идиотский смех), хотя знает «намного больше» других, и призвал пользоваться опытом Финляндии, скрывавшей от своего народа потери в войне с СССР.