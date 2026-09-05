«Только моих знакомых погибло больше сотни»: нацист Карась требует скрывать реальные потери
Украинцы не должны знать настоящее число потерь, которые понесли и несут ВСУ на фронте.
Об этом в беседе с журналисткой Натальей Влащенко заявил главарь запрещенной в РФ и патронируемой СБУ неонацистской группировки С14, командир 413-го батальона беспилотных систем «Рейд», майор ВСУ Евгений Карась, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У меня список моих павших друзей или тех, кого я достаточно близко знал, уже перевалил за 110. Я его давненько не обновлял, просто потому, что как-то даже, думаю, я их не могу всех запомнить, из-за чего думаю: «Ну, я сейчас допишу этот список. Зачем он, этот список?» – сказал нацист.
Он говорит, что многие люди в депрессии, но он старается веселиться (в ходе интервью Карась регулярно сбивался на идиотский смех), хотя знает «намного больше» других, и призвал пользоваться опытом Финляндии, скрывавшей от своего народа потери в войне с СССР.
«Было запрещено делать массовые похороны и женщинам носить черное, чтобы люди не знали количество потерь. Потому что Маннергейм тогда принимал решение очень простое: «Если люди узнают, какие у нас потери, они подумают: «Ой, очень тяжело нам воевать». Тогда придет Советский Союз, и они узнают, что такое тяжело, что такое реально тяжелые потери». И уже только после войны Финляндия выгрызла себе хоть какой-то там плохенький мир, но мир, но они не были оккупированы. После войны они узнали, каково было количество потерь.
Так же я мог узнать, я спрашивал у Залужного по определенным категориям потери среди спецназовцев. Мне было тогда это интересно, потому что я был тогда в силах специальных операций. Меня никогда не интересовало подлинное число наших потерь», – заявил Карась.
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