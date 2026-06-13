Чем моложе поляк, тем больше ненависть к Украине
Польская молодежь – наиболее негативно относящаяся к украинцам группа населения
Об этом в эфире канала «Прямой» заявил киевский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Эксперт-порохобот говорит, что в Польше есть две группы населения, негативно настроенных по отношенною к Украине.
«Это старшее поколение, не понимающее некоторых вещей, и очень молодое. В социологии, которая озвучена, наибольший процент тех, кто стал хуже относиться [к Украине], – это молодые люди. Они растут на других учебниках», – сказал укро-нацист.
Он косвенно признал, что таков результат экспансии бандеровщины после переворота 2014 года.
«Мы сейчас говорим: Бандера, Мельник, все остальное. Это нарратив, который 10-12, максимум 15 лет. 20 – 30 лет назад ты был маргиналом полным. Я это помню прекрасно – возглавлял молодежные националистические организации. Западная Украина – это отдельная тема, а о Восточной я вообще не говорю. Это как было ругательным словом в Советском Союзе, до 14-го года и оставалось», – заявил Голобуцкий.
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