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Польская молодежь – наиболее негативно относящаяся к украинцам группа населения

Об этом в эфире канала «Прямой» заявил киевский политтехнолог Алексей Голобуцкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт-порохобот говорит, что в Польше есть две группы населения, негативно настроенных по отношенною к Украине.

«Это старшее поколение, не понимающее некоторых вещей, и очень молодое. В социологии, которая озвучена, наибольший процент тех, кто стал хуже относиться [к Украине], – это молодые люди. Они растут на других учебниках», – сказал укро-нацист.

Он косвенно признал, что таков результат экспансии бандеровщины после переворота 2014 года.