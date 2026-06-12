«Забронированные симпатизанты России» – на Львов-ТВ клянут правительство Болгарии
«Антиукраинские демарши» болгарского премьер-министра и министра обороны – это признаки «орбанизации» европейской политики не только на юго-востоке континента.
Об этом в эфире «Львовской мануфактуры новостей» заявил украинский политолог и международник Дмитрий Левусь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Например, в случае с тем же Орбаном, там можно искать коррупционный след российский. Здесь, я думаю, тоже есть во многих аспектах какие-то личные заинтересованности много у кого с этими бизнесами.
Опять же, сейчас возобновление сотрудничества с Россией, планируется снятие санкция с России для поставок металла и других необходимых составляющих для АЭС «Козлодуй», это именно сейчас появилось.
Кстати, точно так же, как и в случае с Венгрией, атомные российские проекты являются одними из тех крючочков, на которые цепляется элита в странах не только Центральной, Южной и Восточной Европы, но и в других местах по миру.
Там, где такие крупные денежные проекты, там всегда есть и коррупция, не говоря уже о нефти и газе», – сокрушался укро-эксперт.
«Всё-таки для [премьера Болгарии] Радева как человека, который сделал военную карьеру и в НАТО, и до этого он был генералом Болгарии, начинал во времена Варшавского договора, то это всё-таки личное, и для многих в Болгарии так же.
Поэтому – да, это однозначно действия в интересах России. Те, кто это заявляют, это осознают, в рамках и того, что они имеют с этого определённую выгоду или в рамках того, что они просто являются симпатизантами России, такими стихийными, забронированными, такое тоже может быть», – добавил Левусь.
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