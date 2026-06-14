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Минобороны Великобритании опубликовало кадры высадки спецназа с вертолета на танкер, который шел в проливе Ла-Манш под флагом Камеруна. В Лондоне отрапортовали об успешной 6-часовой операции по захвату судна, которое якобы относится к «теневому флоту» России. Для пиратских действий англичанами было задействовано несколько самолетов и военных кораблей.

Премьер Кир Стармер похвалился, что лично отдал приказ на захват танкера в рамках поддержки бандеровской Украины. А новый министр обороны Дэн Джарвис похвалил спецназ за «мастерство, профессионализм и отвагу».

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Таблоид The Sun c опаской цитирует призыв российского сенатора Дмитрия Рогозина «начинить танкеры взрывчаткой и устроить разрушительные взрывы, если они будут захвачены британскими войсками».

«Надо минировать используемые нами танкеры. Инициация должна происходить в случае поступления соответствующих команд или при отклонении танкера от маршрута и принудительного его захода в чужой порт. Пару раз бахнет у них под носом с разливом нефти и соответствующими экологическими последствиями, сразу одумаются», – предложил Рогозин.

Будет ли его инициатива реализована, или так и останется очередной словесной угрозой, не влияющей на действия врагов России, – покажет ближайшее время.

Следует напомнить, что во время русско-японской войны (параллели прямые – Токио был таким же прокси Запада, как Киев сейчас) моряки Черноморского флота провели дерзкую операцию – сняли с крейсеров пушки и замаскировали их под торговые суда, чтобы пройти проливы. А затем в Средиземном море начали захватывать английские пароходы с грузами для Японии. В ответ англичане устроили истерику в Reuters по поводу «варварской России».