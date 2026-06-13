Ширяев: «Для Зеленского удары по Крыму – это не только символизм»

Максим Столяров.  
13.06.2026 16:49
  (Мск) , Москва
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Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Россия, Украина


Блокируя террористическими ударами по сухопутному коридору поставки топлива в Крым, киевский диктатор Зеленский преследует цель показать максимальному количеству россиян, что вооружённая борьба перешла на их территорию.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Блокируя террористическими ударами по сухопутному коридору поставки топлива в Крым, киевский диктатор Зеленский преследует...

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«С топливом совсем беда, курортный сезон на ближайший месяц точно сорван, и люди с досадой понимают, что в этот раз таких заработков в июне и половине июля точно не будет. Крым живёт на этом практически и всегда жил, и при Украине он жил на туристах, это очень приличный кусок заработка.

Почему для Зеленского так важен Крым и курорты? Символизм, конечно, включается, но план в другом – он должен кровь из носу как можно большему количеству людей в России показать, что вооружённая борьба перешла на их территорию.

Отсюда максимальное воздействие на максимально возможное количество людей – аэропорты, срывы поездок и огромные проблемы для огромного туристического российского региона», – сказал Ширяев.

Он назвал ситуацию «экзаменом и для федеральных властей, и субъектов федерации».

Ширяев не знает, как будет решаться проблема с поставками в Крым, но отметил, что «повышения цен в магазинах или пустых полок нет».

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English version :: Читать на английском Ширяев: «Для Зеленского удары по Крыму – это не только символизм»

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