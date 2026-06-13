ВСУ ударили по химзаводу на севере Крыма – провоцируют экологическую катастрофу

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На заводе «Титан» в городе Армянск на севере Крыма возникла аварийная ситуация после того, как накануне город подвергся атаке с воздуха. Характер повреждений не уточняется, но жители жалуются на затрудненное дыхание и жжение в носоглотке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Видео ночной атаки на «Титан» опубликовал в своем тг-канале глава Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди «Мадьяр» (внесен в список террористов в РФ), похваставшись, что по химпредприятию было выпущено более 20 дронов. Как отмечает канал «Два майора», сам факт публикации показывает, насколько киевскому режиму «насрать на нытье ООН или любых других международных организаций, как в случае той же ЗАЭС и МАГАТЭ».

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«Враг ведёт с нами войну на уничтожение. Никаких отговорок про «гуманное отношение» к врагу слушать давно не хочется», – подчеркивается в сообщении.

Глава администрации Армянска Василий Телиженко подтвердил, что на предприятии «аварийная ситуация», на ликвидацию которой «привлечены все необходимые службы и средства».

«Нахожусь на заводе Титановые инвестиции, на месте устранения аварийной ситуации! Все службы, задействованные в ликвидации выполняют задачи по устранению аварии. На месте также работают лаборатории. Лично убедился – превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет!» – заявил Телиженко.

Крымский «Титан» – одно из крупнейших предприятий «большой химии» в регионе. Завод располагает двумя цехами – «Титан-1» и «Титан-2» – по производству диоксида титана. Один из цехов получил повреждения в результате атаки дронов.

По данным на 2023 год, на заводе «Крымский Титан» в Армянске хранилось 200 тонн аммиака, который использовался в холодильном оборудовании. Также в производстве используется серная кислота.

Летом 2018 года из-за водной блокады на «Крымском Титане» пересох кислотонакопитель. Его донные отложения ветром стало разносить по округе, из-за чего в Крыму был введен режим ЧС экологического характера. Детей на время ликвидации последствий вывезли из города в пионерлагеря.