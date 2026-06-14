Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на чувствительность и болезненность поражений вглубь РФ, украинские дальнобойные удары по разрушительной силе не идут ни в какое сравнение с русской баллистикой.

Об этом сбежавший в Германию ельцинский экс-вице-премьер России, террорист, иноагент и аферист Альфред Кох заявил на канале нежелательной в РФ организации «Форум свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Что касается ударов вглубь страны, здесь сложно сказать, что Украина перехватила инициативу, хотя удары нарастают, и они достаточно болезненны. Тем не менее, сравнить удар украинского аналога «Шахеда» с ударом баллистического «Искандера» невозможно. В «Шахеде» 75 кг боеголовка, а у «Искандера-М» 750, плюс он попадает в цель уже на сверхзвуковой скорости, этот взрыв умножается на кинетическую энергию удара. Любой пропуск «Искандера» – это очень серьёзные разрушения. Украине очень далеко, чтобы захватить инициативу в плане обмена дальними ударами. Особенно с учётом того, что основной производитель ракет Pac-3 для «Пэтриот», которые сбивают баллистику, заявил, что «мы наращиваем производство, но каких-то чудес ждать не стоит, мы к 30-му году нарастим производство до 2 тысяч в год». А сейчас – 60 в месяц, то есть 720 в год, на пределе возможностей», – рассказал Кох.

Он напомнил, что для поражения одной баллистической ракеты нужно не менее двух перехватчиков Pac-3, а по данным украинского ГУРа, Россия выпускает 120 «Искандер-М» в месяц.

Читайте также: За удары по химзаводу в Крыму будет разрушен Чернобыльский саркофаг. Бегите из Киева! – экс-советник Кучмы