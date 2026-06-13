После ударов ВСУ по химзаводу на севере Крыма, русские готовят наказание Киеву такой силы, чтобы это било и по западным хозяевам Украины.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину экономист Олег Соскин, бывший советник президента Леонида Кучмы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Объём удара – видимо, «Орешник» будет, минимум сто разных ракет, минимум тысяча разных беспилотников. Будут бить разными партиями очень длительно по времени. Думаю, ударят по очистным сооружениям, чтобы фекал понёсся кверху, могут по шлюзам Киевской ГЭС ударить. По центрам принятия решений? Та, и центров там нет. Я думаю, по Чернобыльской станции, по саркофагу ударят, может, по хранилищу. Но если по саркофагу ударят ракетой, будет очень серьёзно. Они пришли к выводу, у них тоже есть система искусственных алгоритмов, что надо ударить так, чтобы – им надо паника в Киеве, чтобы народ бросился бежать из Киева. Это очистные сооружения сто процентов, это капец будет полный, это шлюзы и это саркофаг, и хранилище ядерных отходов – вот, три этих объекта, которые приведут к массовому бегству из Киева на западную границу. Им надо зацепить западные страны, потому что это главный враг», – стращал киевлян Соскин.