Отступление ВСУ: Взрывают многоэтажки

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Плачевную для ВСУ ситуацию в Константиновке не исправил даже приезд главкома Сырского, и штурм города может закончиться гораздо быстрее, чем прогнозировали аналитики.

Об этом на своём канале заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он идёт в полный рост [штурм Константиновки], это главная тема. Туда приезжал Сырский, выслушал командиров и, судя по всему, резервов ему не хватает, чтобы радикально исправить положение. Малые пехотные группы уже сосредоточились практически по всему городу, в зоне уверенного контроля не менее 40% города, остальное – «серая зона». Украинские войска, когда отходят, взрывают многоэтажки или сбрасывают на них планирующие бомбы авиацией. Но многие дома были заминированы заранее. Эти дома могут стать центром накопления, размещения на верхних этажах расчётов дронов, снайперов. И всё это для дальнейшего резкого рывка – его нельзя допустить для украинской армии. Это называется ворваться куда-то на плечах противника, здесь как раз так может получиться. И украинцы, чтобы избежать этого, взрывают дома в собственном городе, чтобы там предметов больше, чем кирпич на кирпиче, не осталось. А это элемент организованного отхода, они фактически на наших глазах планово оставляют город», – рассказал Ширяев.

«Отсюда и оптимизм в патриотических российских источниках, но это и мои источники подтверждают. Действительно вопрос оставления Константиновки стоит очень остро, и это может произойти гораздо быстрее. Я ожидал, что после приезда Сырского начнётся какая-то тотальная оборона, а резервы не поступили. По всем радиоперехватам, документам, которые попадают в руки российской военной разведки, украинское командование перестало считать свои резервы в бригадах, они считают свои резервы теперь в батальонах», – добавил эксперт.

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